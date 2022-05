Fürstin Charlene & Fürst Albert: Ihre Ehe hat nur noch auf dem Papier Bestand

Und das genau das ist es: Zu schön, um wahr zu sein … Denn nach allem, was passiert ist in dem vergangenen Jahr, muss es Risse in der Ehe des Fürstenpaares gegeben haben. Charlene war krank, über viele Monate weg von zu Hause – erst in Südafrika, dann zur Behandlung in der Schweiz. Kaum zurück aus der Therapie, zog sie vom Palast auf den Landsitz Roc Agel. Und von dort, so hörte man, nach Korsika. Gemeinsame öffentliche Auftritte? Gibt es nicht. Albert muss weiterhin allein repräsentieren. Und weilt er im Palast, auch dort allein leben. Das kann doch auf Dauer nicht gut gehen. Ist ihre Ehe also nur noch gespielt? Ist alles nur Lug und Trug, was sie uns da vormachen wollen?

Bislang hat Albert seine Frau in der Öffentlichkeit stets verteidigt. Er dementierte Eheprobleme, sprach davon, wie wichtig ihm Charlene sei. Doch jetzt? Eine freund liche Bemerkung oder gar Liebesbekundung? Fehlanzeige.

Natürlich wissen nur die beiden, wie innig ihre Gefühle füreinander noch sind. Und ob sie reichen, um als Paar tatsächlich bestehen zu können. Eine Belastungsprobe ist diese schwierige Situation allemal. Für sie – und die Kinder.