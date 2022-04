Fürstin Charlène: Wieder verschwunden! Die bittere Wahrheit kommt ans Licht

Es hieß ja bereits, dass sich die Fürstin mit den Kindern außerhalb des goldenen Palast-Käfigs ein neues Leben aufbauen möchte. Soll Korsika ihr Zuhause werden? Und ist ihre Schwägerin – neben der Krankheit – ein weiterer Grund dafür? Fakt ist: Caroline hat sich viel um die Zwillinge gekümmert, während Charlène weg war. Zu viel? „Ihr Einfluss auf die Kinder macht Charlène nervös“, heißt es aus dem Palastumfeld. „Caroline ist entschlossen, die Zwillinge, insbesondere Jacques, den offensichtlichen Erben, so zu formen, dass er ihrer Vorstellung davon entspricht, wie ein kleiner Fürst sein sollte.“ Caroline soll deswegen angeblich auch darauf bestehen, dass die Kinder in Monaco bleiben – komme, was wolle.

Zugegeben: Besonders herzlich wirkte das Verhältnis zwischen der Fürstin und der Prinzessin nie. Aber nach außen schien es so, als habe sich Tante Caroline wirklich bemüht, den Zwillingen die Mama zu ersetzen. Doch sicher ist nur eines: Das Drama um Charlène – ein Ende ist nicht abzusehen!

Wie krank ist Charlène von Monaco wirklich? Im Video erfahrt ihr alle Details: