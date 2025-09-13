Gabriel Kelly: Gefährdet er damit seine Beziehung?

Das gilt auch für den Ausflug nach Irland: „Die letzten Tage haben wir Zeit mit Gabriels Familie verbracht. Diese Reise ist irgendwie ganz anders als Vietnam. Man merkt, wie Gabriel ein Stück Heimat besucht“, schreibt Ann-Kathrin ganz beseelt. Sie habe sich aufgehoben gefühlt. Kein Wunder, dass Fans mehr sehen als eine platonische Beziehung. Die beiden wirken sehr vertraut für zwei vergebene Personen. Bislang zeigt Leoni sich entspannt. Doch kann das Dreieck funktionieren?