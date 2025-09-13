Gabriel Kelly: Gefährdet er damit seine Beziehung?
Eine verhängnisvolle Reise: Statt Pärchen-Urlaub ist der Kelly-Spross mal wieder mit BFF Ann-Kathrin unterwegs
Gabriel Kelly lächelt leicht in die Kamera.
© IMAGO / Future Image
Diesmal zieht es Gabriel Kelly (24) in die alte Heimat, aber nicht etwa mit seiner Freundin Leoni (22). Nein, ausgerechnet dorthin, wo der Musiker lange Zeit lebte, wo er mit seinen Geschwistern aufwuchs und so viele seiner Kindheitserinnerungen liegen, reist er mit Kumpeline Ann-Kathrin Bendixen (25)! Da fragt man sich schon: Warum teilt er diesen emotionalen Trip nicht mit seiner großen Liebe?
Riskiert er mit der Freundschaft seine Liebe?
Gabriel und Ann-Kathrin sind schon länger unzertrennlich. Bei der gemeinsamen Teilnahme bei „Let’s Dance“ muss zwischen dem Sänger und der Reise-Influencerin irgendwas klick gemacht haben. Ständig sind sie zusammen unterwegs. Ob gemeinsame Touren durch Asien, nächtelanges Quatschen im Hotelzimmer oder wilde Abenteuer auf zwei Rädern: Die beiden wirken wie ein Traumpaar, das einander durch die geteilten Erlebnisse noch näher kommt.
Emotionaler Ausflug nach Irland
Das gilt auch für den Ausflug nach Irland: „Die letzten Tage haben wir Zeit mit Gabriels Familie verbracht. Diese Reise ist irgendwie ganz anders als Vietnam. Man merkt, wie Gabriel ein Stück Heimat besucht“, schreibt Ann-Kathrin ganz beseelt. Sie habe sich aufgehoben gefühlt. Kein Wunder, dass Fans mehr sehen als eine platonische Beziehung. Die beiden wirken sehr vertraut für zwei vergebene Personen. Bislang zeigt Leoni sich entspannt. Doch kann das Dreieck funktionieren?
Zu viel Nähe, zu viele geteilte Momente, die eigentlich der Partnerin vorbehalten sein sollten: Ewig wird sich das wohl auch die lockerste Freundin nicht angucken. Ob Gabriel das Risiko unterschätzt? Er spielt mit dem Feuer, denn mit jedem weiteren Abenteuer mit Ann-Kathrin wird die Luft FO für seine Beziehung zu Leoni dünner.
