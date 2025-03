Gabriel Kelly: Gefährliche Nähe! Riskiert er alles?

An seiner Seite saß auch Ann-Kathrin Bendixen (25). Die Reise-Influencerin und der Kelly-Spross hatten sich während ihrer gemeinsamen Teilnahme bei der Tanzshow kennengelernt, sind seitdem unzertrennlich. Voriges Jahr reisten sie einen Monat lang auf Mopeds durch Vietnam, übernachteten gemeinsam in Hotelzimmern und überstanden sogar einen Motorradunfall, bei dem sich Ann-Kathrin schwer am Bein verletzte.

Und Gabriels Freundin? Die musste währenddessen allein zu Hause in Greifswald auf ihren Liebsten warten. Da wäre eine gewisse Beklemmung ihrerseits durchaus nachvollziehbar. Doch angeblich spielt Eifersucht bei dem Paar keine Rolle. "Ich bin immer noch mit meiner Freundin zusammen, wir wohnen immer noch in der gleichen Wohnung", so Gabriel Medienberichten zufolge. "Meine Freundin und ich werden jetzt für drei Wochen auf La Gomera unterwegs sein, nur mit einem Rucksack." Ist das vielleicht vor allem eine Geste, um die Gemüter zu beruhigen? Gut möglich. Denn der Rapper plant schon seinen nächsten Trip mit Ann-Kathrin. Ob aus einer engen Freundschaft dann mehr werden könnte? Schon in der Vergangenheit hatte "Let’s Dance" immer mal wieder für mächtig Liebeswirbel gesorgt. Beziehungen zerbrachen, neue entstanden… Da scheint es nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Dreiecksbeziehung für Ärger sorgt.