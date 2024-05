Gabriel Kelly & Ann-Kathrin Bendixen: Liebes-Hammer bei "Let's Dance"? Sie planen zusammen Urlaub

Eigentlich sind beide vergeben! Denn Gabriel Kelly soll die Musikerin Leonie Miller daten und Ann-Kathrin Bendixen soll an den Norweger Isa Akhmatov vergeben sein. Doch das hält die beiden "Let's Dance"-Teilnehmer nicht davon ab, einen gemeinsamen Urlaub zu planen. Das hat die Weltenbummlerin nun gegenüber "BILD" verraten: "Ich wollte sowieso immer mal nach Indien. Indien ist aber ein Land, vor allem wenn man es als Frau alleine bereist, das in einigen Gebieten recht gefährlich sein kann. So kann ich sicherer reisen, weil ich nicht alleine bin und Gabriel kann sein Abenteuer erleben."

Also alles nur freundschaftlich? Ann-Kathrin Bendixen sieht da zumindest keine Gefahr für mehr. Auch ihr Freund sei da entspannt. Die 24-Jährige erzählt: "Ich habe schon ganz oft Reisen gemacht mit verschiedenen Leuten, und das war nie ein Problem, auch nicht für den jeweiligen Partner." Außerdem kennen sich die Freundin von Gabriel Kelly und ihr Partner. "Es sind ja nur drei Wochen, das werden unsere Partner schon aushalten. Die mögen sich auch gegenseitig und haben sich kennengelernt, deswegen alles easy", verrät Ann-Kathrin.

Somit scheint es zwischen Gabriel Kelly und der Influencerin rein freundschaftlich zu sein. Doch eine gemeinsame Reise wird ihre Beziehung zueinander trotzdem verändern, da ist sie sich sicher: "Ich glaube, das wird eine echt coole Zeit, in der wir auch zusammenwachsen."