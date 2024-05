Gabriel Kelly & Malika Dzumaev: Große Gefühle! Sie haben es sofort gespürt

"Also, am meisten in Erinnerung geblieben ist mir der Wiener Walzer. In diesem Moment war das so ... Ich kann es überhaupt nicht beschreiben. Ich habe dort mit Malika getanzt und es hat sich angefühlt, wie fliegen", schwärmt Gabriel auf dem Instagram-Kanal der Sendung. "Ich weiß gar nicht, welche Schritte ich gemacht habe oder ob die Arme richtig waren. Es war so ein Stück Unendlichkeit, es war aber auch ganz schnell wieder vorbei. Sie hat auch das Gleiche empfunden. Nach dem Tanz war es so: 'Hast du das auch so gespürt? Ja, was ist passiert? Keine Ahnung!'. Auch, wenn es punktemäßig nicht unser bester Tanz war, war das der, der mir für immer im Kopf bleiben wird."