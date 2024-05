Let's Dance: Enthüllt! Das sind die Tänze und Songs im Finale

Jetzt geht es um den Sieg! Wer schafft es, die Jury und das Publikum von sich zu überzeugen?

Detlef Soost und Ekaterina Leonova:

Jurytanz: Langsamer Walzer zu "What A Wonderful World" von Louis Armstrong

Lieblingstanz: Samba zu "Tum Takketà" von Luca D und Alessandro Olivato

Final-Freestyle: Ein "Men in Black"-Thema zu den Songs "Men in Black", "Who Let The Dogs Out", "Back in Time" und "I Will Survive"

Jana Wosnitza und Vadim Garbuzov:

Jurytanz: Rumba zu "Eres Todo En Mi" von Ana Gabriel

Lieblingstanz: Quickstep zu "I Want You To Want Me" von Letters To Chloe

Final-Freestyle: Ein "Beyoncé"-Thema zu den Songs "Run The World", "Single Ladies (Put A RIng On It)", "Crazy In Love" und "Halo"

Gabriel Kelly und Malika Dzumaev:

Jurytanz: Samba zu "Mas Que Nada" von Sergio Mendes feat. Black Eyed Peas

Lieblingstanz: Tango zu "Nothing Else Matters" von Metallica

Final-Freestyle: Ein "Romeo und Julia"-Thema zu den Songs "Dance Of The Knights", "Lovefool", "I’m Kissing You" und "Herrscher der Welt"