Gabriel Kelly: Versöhnung! Gibt es endlich das langersehnte Happy End?

Seit Show eins der aktuellen Staffel wird er als Favorit gehandelt: Gabriel Kelly tanzte sich vom Fleck weg zum Publikums- und Jury-Liebling. Dass er das in den Fußstapfen so einiger Familienmitglieder tut, macht seine Teilnahme noch interessanter. Vor allem, dass seine Tante Maite 2011 den Siegerpokal mit nach Hause nehmen konnte (Onkel John war 2020 auf dem Parkett nicht ganz so erfolgreich), sorgte bereits vorab für Spekulationen. Könnte sie ihrem Neffen nicht ein paar nützliche Tipps mit auf die Tanzfläche geben? Doch Gabriel winkte ab: "Maite und ich stehen uns nicht sonderlich nah."

Seine lapidare Erklärung heizte die Gerüchte, dass bei den Kellys seit Jahren Zoff herrschen soll, nur weiter an. Bekanntlich weigert Schlagerstar Maite sich, mit ihren Geschwistern aufzutreten und macht lieber ihr eigenes Ding. Dennoch: An ihr liege es nicht, stellte die Sängerin jetzt im Podcast von Profitänzer Christian Polanc klar – und schlug verblüffend versöhnliche Töne an: Sie hätte durchaus gerne mehr Kontakt zur Verwandtschaft und vor allem zu Bruder Angelo, der allerdings nur schwer erreichbar sei. "Ich glaube, ich habe zehn verschiedene Nummern von ihm, die alle nicht funktionieren. Deshalb hatte ich leider nicht viel Kontakt zu Gabriel außer auf Hochzeiten oder Beerdigungen."