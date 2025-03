Gänsehaut-Moment: Beckenbauer-Sohn Joel rührt mit emotionalen Worten

Beim Legenden-Turnier des FC Bayern München sprach Joel über das Erbe seines Vaters und berührte die Anwesenden mit tief gehenden Worten. "Der ganze Körper bekommt eine Gänsehaut", sagte Joel Beckenbauer beim vom FC Bayern gewonnenen Turnier am Hallen-Mikrofon. "Ich habe meinen Vater ja nie live spielen sehen. Es ist unglaublich, in wie vielen Herzen er weiterlebt", äußerte er. Seine Worte zeigten, wie tief die Verbundenheit innerhalb der Familie Beckenbauer war und wie sehr der Verlust noch immer nachhallt. "Unsere Aufgabe ist, sein Vermächtnis in die Welt zu tragen. Es ist unglaublich, wie viele Menschen da sind und die Stiftung unterstützen", fügt er später hinzu.