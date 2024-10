"Gefragt – Gejagt": Das Ende der Sendung wirft Fragen auf!

Vier Kandidat:innen, ein:e superschlaue:r Jäger oder Jägerin – so lautet das Erfolgskonzept von "Gefragt – Gejagt". Die Quiz-Sendung begeistert Millionen vor dem heimischen Fernseher im Ersten, immer um 18 Uhr. Seit 2012 führt Moderator Alexander Bommes gekonnt und mit eigenen Wissensanekdoten durch die einzelnen Folgen. In diesem Jahr konnte die Show einmal erneut wieder Rekorde brechen: 2,23 Millionen Menschen schalteten ein, das ergibt einen Marktanteil von knapp 17 Prozent. 13,2 Prozent waren davon Zuschauer:innen im Alter von 20 bis 59 Jahren. Entertainment für Jung and Alt!

In den sozialen Medien taten einige Zuschauer:innen ihrer Trauer kund. Unter dem Dankes-Post des offiziellen "Gefragt – Gejagt"-Profils wurde fleißig kommentiert: "Danke für eine weitere tolle Staffel. Wir vermissen Euch jetzt schon", hieß es in einem Kommentar. Viele trauern auch aus einem anderen Grund.