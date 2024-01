George Clooney: Autsch! Jetzt macht er Witze über seine Frau

Bei der Premiere zu seiner neuen Regiearbeit "The Boys in the Boat" hatte George Clooney die Lacher auf seiner Seite: Im Interview mit "Extra TV" schwärmte der Hollywood-Star zunächst von seiner Ehefrau Amal (45), erklärte: "Meine Frau ist eine brillante Anwältin, eine der besten auf der Welt. Sie legt sich mit ISIS an und so." Und fügte dann hinzu: "Aber das Kochen übernehme lieber ich, sonst sterben wir alle."