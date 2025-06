George Clooney bald mit Glatze? Der Schauspieler sehnt sich nach grauen Haaren

In der Talkshow "Late Night with Seth Meyers" offenbarte George Clooney, dass er seine aktuelle Frisur überhaupt nicht leiden kann. Anlässlich einer Rolle am Broadway für das Stück "Good Night, and Good Luck" musste sich der 64-Jährige seine ikonischen grauen Haare in ein mattes, liebloses Schwarz färben lassen – und das nagt an ihm. So sehr, dass der Schauspieler während der gesamten Sendung eine Baseball-Cap trug, um seine Haare zu verbergen, die in ihrem Farbverlauf mittlerweile schlimm anmuten. Sind sie an den Koteletten schon wieder grau, sind sie weiter oben weiterhin schwarz. Normalerweise würde man warten, bis das Grau wieder rauswächst, aber da George Clooney schon immer etwas eitel war, kreiert er für sich selbst unnötigen Zeitdruck. Aber warum tickt die Uhr für Clooney so laut?