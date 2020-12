George Clooney & Amal Clooney: Bitteres Familiendrama! Sein Sohn ist unheilbar krank!

Wie der Film-Star kürzlich in einem Videointerview verriet, bereitet ihnen ihr Sohn Alexander (3) schlaflose Nächte. Der Kleine leidet unter schwerem Asthma und gehört somit zur Hochrisikogruppe. Wie furchtbar! Die anhaltende Corona-Krise – für George und Amal die pure Hölle! Das Paar setzt alles daran, seinen geliebten Sohn zu schützen und riegelt sich in seinem Familienanwesen in London komplett ab. Denn klar ist: Wenn der Junge krank wird, geht es um Leben und Tod! Für die verzweifelten Eltern eine grausame Vorstellung.