George Clooney & Amal: Getrennte Wege - Der Schauspieler leidet unter der Trennung

New York und Den Haag – zwei Bühnen, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. George feiert sein Broadway-Debüt als Regisseur von "Good Night, and Good Luck", einem Stück, das ihm besonders am Herzen liegt. Amal hingegen steht als Menschenrechtsanwältin in einem der wichtigsten Prozesse ihrer Karriere vor Gericht.

Doch damit nicht genug: Sie pendelt zwischen Den Haag und Südfrankreich, wo die Zwillinge Alexander und Ella (7) zur Schule gehen. Ein Balanceakt, der ihr alles abverlangt. "Sie wussten, dass es nicht leicht wird", verrät ein Insider. "George liebt Amal abgöttisch, aber sie führen gerade zwei komplett getrennte Leben." Beide sind Kämpfer. Doch diesmal kämpfen sie nicht Seite an Seite, sondern jeder für sich.

Amal steht unter enormem Druck: Zwischen Gerichtsterminen, Reisen und ihren Kindern bleibt kaum Zeit zum Durchatmen. George leidet sehr unter der Trennung, nutzt aber jede freie Minute für Videochats mit seiner Frau. Amal hofft, bald nach New York zu reisen – doch die Zeit ist knapp. Und die Möglichkeiten sind noch viel kleiner!