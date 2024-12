George & Amal Clooney: Getrennte Wege! Er verlässt seine Familie

Mindestens sechs Monate lang wird er weg von zu Hause sein und in New York leben – also rund 5.000 Kilometer entfernt von seiner Heimat Los Angeles. Seine Frau Amal (46) wird dort mit den gemeinsamen Zwillingen Ella und Alexander (7) zurückbleiben – und soll davon wenig begeistert sein. Denn bisher kümmerte sich George quasi als Vollzeit-Daddy um die beiden, brachte sie zur Schule, organisierte ihre Verabredungen. Er hielt der viel beschäftigten Anwältin für Menschenrechte damit den Rücken frei. Nun wird sie beruflich kürzer treten müssen, um für die Kids da sein zu können.

Soweit okay, aber wirklich "nur" für ein halbes Jahr? Das ist noch gar nicht sicher: Denn läuft "Good Night, and Good Luck" gut an, soll das Stück um weitere Wochen verlängert werden. "Für Amal ist es wichtig, ihr Leben durchzuplanen, sie will Kontrolle haben", so ein Freund des Paares. "Jetzt nicht zu wissen, was auf sie zukommt, macht sie verrückt." Doch genau dafür soll George wenig Verständnis haben, so der Insider. "Für ihn ist klar: Jetzt ist er dran. Die einmalige Chance seinen großen Broadway-Traum zu verwirklichen, hat er nur jetzt."