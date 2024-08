Georgina Fleur: Eskalation! Die Camper gehen auf sie los

Eigentlich wollen die drei Frauen bei der Dschungelprüfung beweisen, was sie drauf haben. Georgina und Kader müssen in einem Labyrinth blind auf Sternejagd gehen, während Sarah von draußen Anweisungen gibt. Zuerst ist Georgina dran, sammelt fünf Sterne ein. Dummerweise braucht sie dafür so lange, dass Kader gar keine Zeit mehr hat, um weitere Sterne zu erspielen. Daraufhin unterstellt sie Georgina, dass Taktik dahinter stecken würde. "Ich soll als Versagerin dastehen." Auch Sarah schießt gegen Georgina. Zu viel für die Ex-"Bachelor"-Kandidatin. "Nehmt die Sterne, f**** euch!", schimpft sie unter Tränen.