Georgina Fleur: Großer Ärger nach dem Dschungelcamp-Sieg!

Diese Staffel durften nicht die Zuschauer, sondern die Kandidaten selbst bis zum Finale entscheiden, wer es in die nächsten Runden schafft. In der letzten Folge kämpften schließlich Georgina, Kader Loth (51) und Gigi Birofio (25) um den Sieg. Wer die letzten Dschungelprüfungen am besten absolvierte, durfte die Krone mit nach Hause nehmen. Am Ende konnte sich Georgina gegen ihre Konkurrenten durchsetzen.