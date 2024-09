Georgina Fleur: Tränen-Beichte nach dem Dschungelcamp! Niemand hat etwas geahnt

"Ich bin morgens aufgewacht und war voll mit Affen-Fäkalien. Das war so ekelhaft", klagt Georgina zunächst in "Die legendäre Stunde danach". Außerdem erklärt sie, dass die Prüfungen "in Südafrika viel, viel härter als die in Australien" waren.

Das Schlimmste war für sie jedoch, so lange von ihrer dreijährigen Tochter getrennt zu sein. "Ich saß dann teilweise im Dschungeltelefon und ich habe so geheult. Ich habe mein Kind so sehr vermisst", erzählt sie und wird dabei ganz emotional. Doch der Gedanke an ihre Tochter habe ihr auch Kraft geschenkt.

Georgina berichtet weiter, dass sie nach ihrem Sieg direkt mit ihrer Tochter sprechen wollte. Und schon einen Tag später konnte sie ihren kleinen Liebling dann auch schon wieder in Dubai sehen. "Eigentlich war der Dschungel die Abstillzeit. Aber ich hätte fast wieder angefangen zu stillen, weil ich es so vermisst habe", sagt die Dschungelkönigin.

Zum Glück sind die beiden jetzt wieder vereint und Mama Georgina hat viel Geld mitgebracht, das sie in die Zukunft ihrer Tochter investieren möchte ...