Georgina Fleur: Heftige Vorwürfe! Sam Dylan packt über den Zoff aus

"Ich sollte hinfahren. Ihr ging es schlecht wegen Kubi. Und dann hat Kubi mich angerufen, ich sollte für ihn einchecken", erinnert sich Sam. Doch der hatte so gar keine Lust auf ihren (Ex)-Verlobten. Das ständige Hin und Her hat ihre Freundschaft ziemlich belastet. Er ist wegen einer heftigen Auseinandersetzung der beiden sogar beinahe im Knast gelandet, wie er wütend in dem Gespräch erzählt. Desiree kann Sams Ärger gut nachvollziehen. "Da musst du aufpassen. Da musst du drauf achten und zeigen, wo die Grenzen sind", findet sie.