Georgina Fleur: Große Sorge um das Baby

In letzter Zeit hat Georgina Fleur nicht gerade mit positiven Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Immer wieder sorgt ihre On-Off-Beziehung zu Kubilay für Ärger. Es vergeht kaum ein Tag, an dem die beiden sich nicht streiten. Zuletzt soll sie ihren Liebsten so heftig mit einem Messer attackiert haben, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Nicht nur die Fans sorgen sich nun um das Baby von Georgina, sondern auch ihr Ex-BFF Sam Dylan...