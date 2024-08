Georgina Fleur: Jetzt teilt sie gegen RTL-Moderatorin aus!

In der Sendung wurde eine Umfrage gestartet, in der die Zuschauer:innen befragt worden sind, ob Kader überreagiert hat oder Georgina wirklich hinterlistig ist. Dieses Wort bringt die 34-Jährige zum Kochen. Als Georgina sich in Rage redet, will sie Moderatorin Angela Finger-Erbin unterbrechen - doch das macht Georgina noch wütender: "Nein, nein, nein! Ihr lasst einen nie ausreden, das ist asozial", schießt sie gegen Angela und Olivia. "Das ist ja so emotional, wie in der Bundesliga-Konferenz", antwortet Olivia darauf.