Georgina Fleur: Schwere Vorwürfe von Ex-Freundin Danica!

Was ist nur bei Georgina Fleur los? In ihrer Instagram-Story feuert das TV-Sternchen diese Woche heftig gegen Ex-Freund Kubilay und Freundin Danica. "Ich wurde verraten, ich wurde verkauft, von meinem eigenen Mann, von meiner besten Freundin", ruft sie wütend. Kubi soll sie nicht nur belogen, sondern auch geschlagen haben. Davon will der Geschäftsmann allerdings nichts wissen und weist alle Vorwürfe zurück! Doch was sagt eigentlich Danica dazu?