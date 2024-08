Georgina Fleur: "Angst vor allem!" Warum sie trotzdem ins Sommer-Dschungelcamp 2024 zieht

2013 nahm Georgina an der 7. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" teil. Sie stellte einen damaligen Rekord auf, indem sie von den Zuschauern in insgesamt sieben Dschungelprüfungen in Folge gewählt wurde. Die meisten Prüfungen in der Geschichte des Dschungelcamps musste sie allerdings nicht absolvieren. Diesen Rekord hält bis heute Danni Büchner mit insgesamt 12 Prüfungen.

Am Ende belegte Georgina 2013 den sechsten Platz. Nach ihrem Dschungelcamp-Auftritt war sie in verschiedenen Shows wie "Promi-Shopping-Queen" und "Promi Big Brother" zu sehen. Zudem nahm sie am Promiboxen teil und kämpfte gegen Marlene Tackenberg alias Jazzy von Tic Tac Toe.