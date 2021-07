Georgina Fleur: Traurige News kurz vor der Geburt

Bei der Entbindung wird sie komplett auf sich allein gestellt sein. "Ich möchte keine anderen Leute dabei haben. Es geht um das Baby und mich", stellt das It-Girl klar "Ich brauche niemanden zum Händchenhalten. Ich bin eine erwachsene Frau." Dabei würde Kubilay Özdemir, ihr On-Off-Verlobter und Vater des Kindes, so gerne mit in den Kreißsaal. "Kubi will dabei sein. Ich weiß nicht, wen ich da ertragen kann an meiner Seite." Wer weiß, vielleicht ändert Georgina ihre Meinung ja doch nochmal...

In der Vergangenheit krachte es immer wieder zwischen Georgina und Kubi! Ihre knallharte Abrechnung nach dem "Sommerhaus der Stars" seht ihr im Video: