Georgina Fleur: Die ungeschminkte Wahrheit über Freund und Familie!

Während es in ihrer noch jungen Beziehung schon ordentlich kriselt, kann sich Georgina Fleur hoffentlich auf ihre Familie verlassen. Immerhin warten im heimischen Heidelberg neben ihrer Mutter Gerti Bülowius auch zwei Schwestern auf den TV-Star. Während die 30-Jährige heute als IT-Girl durch die TV-Welt tingelt, kann ihre Schwester Elisabeth von Luxus nur träumen. In einem Kölner Bordell steht diese hinter dem Tresen und schenkt den Gästen Drinks aus. Auch das Verhältnis zwischen Georgina Fleur und ihrer Mutter hat in den letzten Jahren stark gelitten. So warf Gerti ihrer Tochter wiederholt vor, ihre Reichtümer als Callgirl mit Sex im Netz zu verdienen. Ein No-Go für Georgina, welche die Vorwürfe bis heute vehement abstreitet. Immerhin ist ihr Job als Erotikmodel auf der Bezahl-Social-Media-Plattform "Only Fans" damit nicht zu vergleichen...