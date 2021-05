Georgina Fleur & Kubilay Özdemir: Eskalation! Er liegt angeblich im Sterben

Laut der schwangeren Georgina tauchte ihr (Ex-)-Verlobter und Vater des Babys völlig betrunken in ihrem Appartement in Dubai auf und versetzte sie in Todesangst. "Das nächste Mal werde ich nicht überleben", klagte sie auf Instagram. Doch auch Georgina ist kein Unschuldslamm. Angeblich stach sie mit einem Messer mehrmals auf Kubi ein.