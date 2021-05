Georgina Fleurs Schwangerschaft: Jetzt packt Daniela Büchner aus

Süße Grüße von Daniela

"Ganz wichtig ist mir, Georgina auf diesem Weg alles, alles Gute für die Schwangerschaft zu wünschen. Ich freue mich so, so sehr für dich und ich weiß, dass du es packst. Denn du bist einer der nettesten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Einer der ehrlichsten Menschen. Und du wirst eine wunderbare Mama. Du siehst jetzt schon wunderschön aus und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen", jubelt Daniela in ihrer Instagram-Story und sendet ihrer Freundin einen Luftkuss zu. Auch Tochter Joelina lässt es sich nicht nehmen, in dem Video zu erscheinen und breit zu grinsen.

Wie schön! Über die süßen Glückwünsche dürfte Georgina sich sicherlich sehr freuen.