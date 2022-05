Gerald & Anna Heiser: Drama um Baby Leon! Jetzt kann nur noch ein Profi helfen

Anna ist am Ende ihrer Kräfte

"Leon hat seit ca. zwei Tagen eine ziemlich schwierige Phase. Er hat sich von einem ausgeglichenen Kind zu einem frustrierten Monsterchen entwickelt. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Er scheint sehr frustriert zu sein. Von null auf hundert. Er fängt an zu weinen, schmeißt sein Spielzeug, beißt es. Er kneift mich ins Gesicht, zieht an meinen Haaren", klagt Anna mit ernster Miene. Sie könne sich das Verhalten ihres Sohnes einfach nicht erklären.

Deshalb sucht sie nun nach Tipps von Erziehungsexperten. "Ist das nur eine Phase, die man nur abwarten muss? Ich will nichts falsch machen, aber ob das überhaupt möglich ist in der Erziehung?", fragt sie sich. Bleibt zu hoffen, dass sich diese Phase bald wieder legt...

Die schönsten "Bauer sucht Frau"-Liebesgeschichten seht ihr im Video: