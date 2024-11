Gerda Lewis & Jannik: Der wahre Grund für die Trennung

Gerda Lewis (31) und Jannik Kontalis sind getrennt! Das hat die ehemalige Bachelorette jetzt in ihrer Instagram-Story bekannt gegeben: "Ich bin nicht wirklich gut in solchen Themen und trotzdem müssen sie ausgesprochen werden. Deshalb mach' ich es kurz und knapp: Ich bin nicht mehr mit Jannik zusammen", schreibt die 31-Jährige. Gerda und Jannik, der durch die RTL+-Sendung "Make Love, Fake Love" und seiner anschließenden Beziehung mit Yeliz Koc (31) bekannt wurde, waren seit Juli 2023 ein Paar, die Entscheidung, sich zu trennen, habe sich Gerda deshalb gründlich überlegt, wie sie erzählt: "Nach reiflicher Überlegung ist dieser Schritt aber für mich der richtige, auch wenn, es weh tut." Doch was war der Grund für die Trennung?