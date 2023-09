Yeliz Koc: Nach Flirt mit Ex Jannik - Jetzt schießt sie gegen Gerda Lewis

Eigentlich standen sich Yeliz Koc und Gerda Lewis nah - nach dieser Aktion ist wohl Schluss mit der Freundschaft. Nachdem sich Gerda während des ganzen Fremdgeh-Dramas rund um Yeliz und Jannik noch auf die Seite der Ex-Bachelor-Kandidatin geschlagen und gegen Jannik geschossen hatte, scheint sie nun selbst Gefallen an dem Reality-TV-Star gefunden zu haben. In einer Fragerunde auf Instagram ließ Yeliz jetzt durchsickern, dass sie von ihrer einstigen Freundin jedoch nie ein Sterbenswörtchen über ihr Verhältnis mit Jannik gehört habe. Auf die Frage eines Nutzers, ob sich Gerda "wenigstens in irgendeiner Form bei dir gemeldet und das 'gebeichtet'" oder sich bei Yeliz entschuldigt habe, antworte die Mutter der kleinen Snow nur ironisch: "Vielleicht macht sie ja bei der 589. Beichte-Fragerunde mit".

Was Yeliz davon hält, dass Gerda jetzt mit ihrem Ex flirtet? "Alles, was du tust, fällt auf dich zurück", sagt sie dazu nur zu Deutsch. Auch die Frage, warum sie sich noch gegenseitig auf Instagram folgen würden, beantwortet die 29-Jährige mit einem Seitenhieb: "Eigentlich warte ich die ganze Zeit darauf, dass man mir entfolgt, aber dann würde man ja seinen Fehler eingestehen. Aber da kommt bestimmt bald ein Podcast zu." Auweia, bleibt abzuwarten, ob Gerda und Jannik ihre Liebe wohl wirklich bald offiziell machen.