"Bachelorette" 2024: ER ist der Gewinner! Doch beim Wiedersehen droht der Eklat

"Ich supporte die Entscheidung, die du machst, auch wenn ich denke, dass es vielleicht die Falsche ist, aber ich wünsche mir echt, dass ihr das Dream-Team sein werdet, was wir hätten sein können", verabschiedete sich Ferry von Stella nach ihrer Entscheidung, ihm nicht die letzte Rose zu geben. Dieser Satz hatte in ihr scheinbar etwas ausgelöst, denn nur wenig später kamen Zweifel bei der Bachelorette auf.

Zurück am Pult mit der letzten Rose brach Stella in Tränen aus und begründete: "Ich habe halt auch Gefühle für den und als er dann am Ende gesagt hat, 'ich glaube nicht, dass es die richtige Entscheidung ist', dachte ich auch kurz, 'ist es die richtige Entscheidung?'." Ob sich diese Befürchtung bewahrheiten wird. Es wäre zumindest nicht das erste Mal, dass beim Wiedersehen nicht der eigentliche Gewinner oder die eigentliche Gewinnerin an der Seite der Bachelorette oder des Bachelors steht, sondern der/die Zweitplatzierte.

Ob es beim großen Wiedersehen zum Eklat kommen und die Bachelorette zurück-(zu Ferry)-rudern wird oder Stella und Devin doch weiterhin in Richtung gemeinsamer Zukunft schreiten, bleibt abzuwarten. Das Wiedersehen wird es in diesem Jahr in der Form des "Aftershow Podcast" auf RTL+ geben, welcher sowohl am Tag des Finales als auch am 6. November 2024 online gehen wird.

