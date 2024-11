Gerda Lewis & Jannik Kontalis: Fake-Trennung für "Prominent getrennt"? Jetzt äußert sich Gerda

Gerda Lewis (31) und Jannik Kontalis haben sich nach einem Jahr Beziehung getrennt. Das gab die ehemalige Bachelorette nun auf ihrem Instagram-Kanal bekannt: "Ich bin nicht mehr mit Jannik zusammen", schreibt die 31-Jährige. Die Entscheidung fiel Gerda nicht leicht, da sie und Jannik eigentlich eine "tolle und gesunde Beziehung" geführt hatten. Allerdings soll es "Punkte und Themen" gegeben haben, über die sie nicht "hinwegsehen" konnte, Gerda wollte ihren "Werte und Prinzipien" treu bleiben.

Für viele Fans kam die Trennung nicht überraschend: Bereits seit Wochen gibt es Gerüchte, Jannik sei Gerda fremdgegangen. Ob da aber tatsächlich etwas dran ist, ist unklar. Der Zeitpunkt allerdings lässt viele Fans an der Echtheit der Trennung zweifeln: Schon bald starten die Dreharbeiten zur neuen Staffel der RTL-Sendung "Prominent getrennt", in der Ex-Paare zusammen teilnehmen, sich aussprechen und als Team versuchen, den Sieg an sich zu reißen. Spekuliert wird nun, dass die Trennung reines Kalkül von Gerda und Jannik war. Stimmt das? Jetzt äußert sich Gerda zu den Vorwürfen.