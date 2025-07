Gigi Birofio: Diese Fremdgeh-Beichte ist nur noch dreist

Als Gigi in Folge 3 der neuen Sat.1-Realityshow "Villa der Versuchung" beim nächtlichen Snack-Klau erwischt wird, macht er einen Spruch, der die Zuschauer aufhorchen lässt. Patricia Blanco stellt ihn zur Rede: "Gigi, ich finds unfair, dass du dir nachts irgendwas in deine Hose reinsteckst." Doch statt Reue zeigt der Reality-Star – wie so oft – seine dreiste Seite. "Ich hab auch gesagt, ich geh nie wieder fremd und hab’s wieder gemacht", tönt Gigi provokant in die Kamera.