Kate Merlan und Gigi Birofio: Liebeshammer! Jetzt sollen es alle sehen

In der neuen SAT.1-Realityshow in Thailand überschlagen sich die Ereignisse: Während der Jackpot durch Drinks und Snacks rasant schrumpft, scheint zwischen zwei Kandidaten die Anziehungskraft täglich zu wachsen. Die Rede ist von Kate Merlan (38) und Gigi Birofio (25), die sich in der sogenannten "Villa der Versuchung" mehr als nur gut verstehen.