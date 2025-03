Gigi Birofio: Freunschaft beendet? Er rechnet mit Paulina & Tommy ab

In den veröffentlichten Chatverläufen soll Gigi folgendes geschrieben haben: "Ich sage einfach die Wahrheit, wenn sie das anspricht: Dass sie mich abgefüllt hat, verge…tigt hat. Alles geplant von ihr, ich mache das." Diese Nachricht sorgt für einen regelrechten Schock – doch Gigi selbst reagiert auf die Vorwürfe und stellt die Situation aus seiner Sicht klar: "Um kurz nochmal eine Sache klarzustellen: Das war auf jeden Fall ein gegenseitiges Wollen, also wir hatten beide Bock aufeinander", erklärt er in seiner Instagram-Story.

Doch das ist nicht alles! Gigi kritisiert vor allem, dass Paulina in private Chats zwischen ihm und Tommy eingegriffen haben soll: "Was hat deine Freundin in unserem Chat zu suchen? […] Wie kannst du zulassen, dass deine Freundin dein Handy nimmt und auch noch in der Öffentlichkeit diese Sachen sagt?" Laut Gigi sei seine Nachricht zudem "ironisch" gemeint gewesen – eine Erklärung, die Paulina offensichtlich jedoch nicht überzeugt.