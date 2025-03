"Couple Challenge"-Tobi Wegener: Rätselhafter Partnertausch! SIE war seine erste Teamkollegin

Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast erzählt Paulina Ljubas, die mit ihrem Freund Tommy antritt, was vor der Produktion hinter den Kulissen abgelaufen ist: "Ich habe eigentlich auch [vorher] ganz radikal gesagt, wenn Sandra dabei ist, möchte ich nicht! Ich hatte das im Hintergrund angefragt, weil ich gesagt habe, ich will das nicht. Da wurde mir auch gesagt, sie ist nicht dabei. War dann doch so, aber gut", meint die 28-Jährige. Nur rund 24 Stunden vor dem Einzug ins Camp habe sie von Mitstreiter Gigi Birofio erfahren, dass Sandra kurzfristig einspringen würde. Kaum hat die neue Staffel begonnen, sind beide schon kurz davor, sich in der "Exit-Challenge" gegenüberzustehen. Ob sie ihren Streit damit wohl endlich begraben können?