Was als lustige Spritztour begann, endete beinahe in einer Tragödie: Am Freitagnachmittag (1. August) krachte die teure Corvette von Reality-Star Gigi Birofio (26) auf der Autobahn A81 in mehrere Fahrzeuge. An seiner Seite: Ex-"Kampf der Realitystars"-Teilnehmer Yasin Mohamed (34). Während die beiden TV-Stars körperlich unversehrt bleiben, könnten die rechtlichen Folgen nun umso schwerwiegender sein.