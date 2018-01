Gil Ofarim: Der wahre Trennungsgrund ist ein Schock!

Nach seinem Sieg bei „Let’s Dance“ kursierten Spekulationen um eine Trennung von seiner Frau Verena. Das war wohl zu viel für ihre Liebe! Gil Ofarim (35) und seine Ehefrau Verena (28) sollen sich getrennt haben. Eine Freundin der Designerin berichtet laut "Closer": „Es ist aus, und sie haben aktuell auch kein gutes Verhältnis zueinander. Darüber, wer sich nun überwiegend um die zwei Kinder kümmern wird, streiten die beiden.“ Angeblich sind die Anwälte bereits eingeschaltet.

Was Verena zur Trennung sagt, erfahrt ihr im VIDEO:

Was lief zwischen Gil und Ekaterina?

Gerade erst hatte das Ehepaar Ofarim mit Töchterchen Anouk Marie sein zweites Kind bekommen, da nahm Gil das Engagement bei „Let’s Dance“ an. Alles sei mit seiner Frau besprochen, gemeinsam habe man sich entschieden, diese Herausforderung anzunehmen. Während Gil viel Zeit auf dem Tanzparkett verbringen sollte, würde sich Verena um die beiden Kinder kümmern. So weit, so gut.

Doch da hatten beide noch nicht mit der attraktiven Ostblock-Tänzerin Ekaterina Leonova (30) gerechnet, die Gil an die Seite gestellt wurde. Ständig wurde beiden eine Liebelei nachgesagt, die Affären-Spekulationen bereiteten Verena schon während der Staffel große Sorgen. „Man hat immer so seine Spielchen mit sich selber und denkt: Was ist jetzt, wo ist er und so weiter“, gab Verena damals das Gefühl von Eifersucht zu.

Gil Ofarim & Verena: Trennung und Streit um die gemeinsamen Kinder?

Dann endete „Let’s Dance“. Doch Gils Verbindung zu Ekaterina nicht. Denn als Sieger-Paar wurden beide für weitere Auftritte gebucht, sahen sich also immer wieder. Das soll zu Rissen in der Ehe zwischen Gil und seiner Verena geführt haben. „Sie hat sogar eine Therapie besucht. Doch das hat die Ehe nicht retten können“, verrät ein Insider. So soll es immer wieder zu Streit gekommen sein, der dann kurz vor Weihnachten eskalierte. „Beide haben das Fest nicht zusammen gefeiert. Das war schon traurig, auch für die Kinder“, so der Bekannte weiter. Schon seit einigen Monaten fällt auf: Gil und Verena zeigen sich in den sozialen Medien nicht mehr gemeinsam. Lediglich mit den Kindern posten sich die beiden – dann aber immer ohne den anderen.

Was war der Grund für die schwere Ehe-Krise?

Klar, Gil war seit seinem Dienstantritt bei „Let’s Dance“ ständig unterwegs. Nahm auch nach der TV-Show viele Jobs an, zeigte sich auf roten Teppichen. „Anfangs hat Verena noch versucht, ihren Mann zu begleiten. Aber es hat sie natürlich gestört, dass sie immer wieder auf mögliche Eskapaden seinerseits angesprochen wurde“, verrät eine Freundin.

Ob die beiden das wieder hinkriegen? Eine Freundin sagt: „Eher nicht...“