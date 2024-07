Gina-Lisa Lohfink: Sie spricht über die Liebe ihres Lebens

Gina-Lisa Lohfink (37) hatte bisher wenig Glück in Sachen Liebe. Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin hatte zwar schon diverse Beziehungen, doch wirklich funktionieren solllte es am Ende dann doch nie. Schon vor längerer Zeit hat die Blondine bekannt gegeben, dass sie sich nicht mehr auf Männer beschränken will, sondern auch offen für eine Beziehung mit einer Frau wäre.

In dem Joyn-Format "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" hat Gina-Lisa dann aktiv nach der Liebe ihres Lebens gesucht, die sie innerhalb von 90 Tagen in Las Vegas heiraten wollte. Allerdings ohne Erfolg: Am Ende musste sie sich zwischen einem Anwärter und einer Anwärterin entscheiden. Mit Kevin "Flocke" Platzer (25) und Stephie Stark (28) hat die 37-Jährige gleich zwei potenzielle Partner gefunden. Doch im Finale entscheidet sich Gina-Lisa gegen beide: "Zu sagen, ich heirate in 90 Tagen, ist eine krasse Aussage. Hätte klappen können, aber ich kann's einfach nicht. Deswegen wollte ich ehrlich zu euch und zu mir sein, dass ich sowas nicht kann", erklärte sie.