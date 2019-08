Ginger Costello-Wollersheim: Baby-Hammer bei "PBB"! Ist sie schwanger?

Reddit this

Bert Wollersheim und seine Ginger wollen unbedingt Eltern werden. "Ja, wir wünschen uns ein Baby", bestätigte sie kürzlich. Doch das ist nicht so einfach, wie gedacht. Denn Ehemann Bert ist nicht mehr der Jüngste. Die beiden machten bereits einen Spermien-Test, der negativ ausfiel. Doch die Hoffnung will das Paar noch lange nicht aufgeben. Durch das Testosteron, das Bert einnahm, haben sich seine Spermien verringert. "Der Arzt meinte, dass man da guter Dinge sein kann, wenn man das absetzt, dass sich die Spermien wieder neu bilden", erklärte er in der Sendung "Promi Privat". Hat es jetzt etwa gelappt?

Ist Ginger Costello-Wollersheim schwanger?

Bei "Promi " plauderte Ginger aus dem Nähkästchen. Im Gespräch mit Theresia Behrend-Fischer erzählte sie, dass ihre Periode ausbleibt. "Ich warte immer noch auf meine Tage", gab sie zu. "Mal ohne Spaß, wann hätte ich meine Tage bekommen sollen... Ich bin wirklich voll drüber." Theresia hatte daraufhin eine Idee: "Vielleicht bist du ja schwanger!"

Bert Wollersheim ändert sein Leben für ein Baby

Im Interview mit der "BILD"-Zeitung meldet sich jetzt auch Ehemann Bert zu Wort. "Mein Mädchen musste mich erst von dem Plan überzeugen, eigentlich war ich kein Fan davon. Aber sie hat gesagt, wenn ich mal nicht da bin, möchte sie etwas von mir behalten", erklärt er. Damit der 68-Jährige fit für die Familienplanung ist, macht er seit kurzem Yoga und achtet auf eine gesunde Ernährung.

