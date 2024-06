Giovanni & Jana Ina Zarrella: Flirt-Attacke! Treibt sie einen Keil zwischen das Traumpaar?

Was Jana Ina wohl von all dem hält? Schließlich kommt es immer wieder vor, dass Popstars von Groupies verführt werden und ihre Familien verlassen. Doch bei ihrem Giovanni hat die schöne Brasilianerin diesbezüglich keine Bedenken. "Wir sind seit über 18 Jahren zusammen. Wir wissen, was wir aneinander haben. Da gibt es keinen Platz mehr für Eifersucht", versichert sie im Interview. "Man vertraut dem Partner so sehr und weiß, dass nichts dazwischenkommen kann." Und auch Giovanni bestätigt: "Wir hatten das Glück, dass wir uns in einer Zeit getroffen haben, in der wir ähnliche Ziele hatten, ähnliche Visionen des Lebens und in die gleiche Richtung gehen wollten. Das ist unser Liebesgeheimnis, dass wir sehr ähnlich ticken und viele ähnliche Werte vertreten."

Gegen so viel Loyalität können auch die hartnäckigsten Verehrerinnen nicht antanzen. Auch wenn Giovanni sich von der Bewunderung seiner Anhängerinnen durchaus geschmeichelt fühlt, gehört sein Herz weiterhin nur Jana Ina.