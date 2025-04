Giovanni Zarrella: Der kleine Bruder macht ihm nun Konkurrenz im TV

Genau diese Kombination machte ihn bereits zum Social-Media-Star: Auf Instagram begeistert er seine Follower mit raffinierten Kochrezepten und strahlendem Lächeln. Sogar eigene Kochbücher hat er schon veröffentlicht. Und jetzt der nächste Karriereschritt: Stefano bekommt seine eigene Primetime-Show – und schließt damit endgültig zu Giovanni auf.

In der Food-Reihe "Der SAT.1-Fertiggerichte-Check!" (ab 23. April, mittwochs bei Sat.1) nimmt Stefano Qualität, Geschmack und Produktion der beliebtesten Fertiggerichte Deutschlands genau unter die Lupe. "Eine eigene Sendung – das ist für mich noch nicht zu fassen, und es fühlt sich gar nicht real an. Es ist das größte Projekt, das ich jemals gemacht habe", schwärmt Stefano im Interview mit "Closer". "Die Idee dieser Sendung ist wie für mich gemacht. Wir drehen den ganzen Tag, und es fühlt sich trotzdem nicht wie Arbeit an. Ich möchte damit die Menschen unterhalten und ihnen Freude bereiten!"