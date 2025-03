Giovanni Zarrella: Jetzt muss er für seinen Bruder da sein!

Dabei schien das Liebesglück endlich greifbar nah: Verliebt zeigten sich die beiden auf Events und in den sozialen Medien, strahlten in die Kameras. Doch offenbar war es mehr Schein als Sein. "Es war von Anfang an eine On-off-Beziehung. Mal waren sie vier Wochen lang total eng und verliebt, dann war wieder Funkstille", verrät ein Insider.

Inzwischen erwartet Ex-Verlobte Romina ein Baby – mit einem anderen Mann. Wird Stefano vom Glück immer wieder übersehen?

Während seine Eltern Bruno (71) und Clementina (67) seit fast 50 Jahren glücklich verheiratet sind und auch Bruder Giovanni mit Ehefrau Jana Ina (48) eine wahre Bilderbuch-Ehe führt, bleibt Stefano allein zurück. Wer hilft ihm, wenn das Herz schwer wird? Giovanni! Der Familienmensch steht seinem Bruder zur Seite, wann immer es nötig ist. Doch kann er Stefano aus dieser scheinbar endlosen Liebeskrise herausholen? Denn Stefano wünscht sich nichts sehnlicher als eine eigene Familie, eine Liebe, die bleibt. Wird er sie je finden?