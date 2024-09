Giovanni Zarrella: "Das war eine scheiß Zeit" - warum er Jana Ina Lügen auftischte

In den frühen 2000ern war Giovanni Zarrella Teil der R&B- und Popband Bro‘Sis. Nachdem sich die Gruppe im Jahr 2006 aufgelöst hatte, machte der heutige Solokünstler eine schwere Zeit durch. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", gesteht Giovanni Zarrella rückblickend im Podcast "Hotel Matze". Die Zeit nach der Bandauflösung hatte der Entertainer mit Unsicherheiten und Selbstzweifeln zu kämpfen.

Vor seiner Frau Jana Ina wollte er sich jedoch nichts anmerken lassen. Dabei log er sie immer wieder an. "Sie hat damals bei GIGA gearbeitet, bei diesem Sender. […] Und sie ist dann morgens raus und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio, arbeiten'", erinnert sich Giovanni.

"Und sie ist zu ihrem Auto und ich habe eine Runde um den Block gemacht und bin wieder ins Haus gegangen. Das war eine scheiß Zeit, weil ich was vorspielen wollte, was ich nicht war".