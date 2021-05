Giovanni Zarrella: Jetzt schnappt er Andrea Kiewel den Job weg

Was wurde aus...

"Zum Fremdschämen", "Nur peinlich"! So die Kommentare der Zuschauer zum Auftakt in die neue "Fernsehgarten"-Saison. Da lief so einiges schief! Und auch Moderatorin Andrea "Kiwi" Kiewel (55) erntete wieder viel Häme. Schnappt nun TV-Rivale Giovanni Zarrella (43) ihr die Show weg?