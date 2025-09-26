Giovanni Zarrella: Neuer Job! Da staunt sogar David Beckham

Die Partnerschaft mit BOSS hat für Giovanni auch eine persönliche Bedeutung. Vor rund 25 Jahren arbeitete er selbst in Metzingen bei dem Modeunternehmen, lange bevor seine Musikkarriere mit der Popband Bro’Sis Fahrt aufnahm. Damals hatte ihn die Firma sogar freigestellt, damit er zum Casting erscheinen konnte. Nun, Jahrzehnte später, steht er als Aushängeschild der Marke auf der Bühne der Modewelt – ein bemerkenswerter Karrierebogen.