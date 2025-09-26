Giovanni Zarrella: Neuer Job! Da staunt sogar David Beckham
Giovanni Zarrella sorgt aktuell für eine echte Überraschung. Der Entertainer startet eine neue Karriere – und selbst Weltstar David Beckham war beeindruckt.
Giovanni Zarrella nimmt sich ein Beispiel an David Beckham.
© IMAGO / ImageLabz
Giovanni Zarrella (47) ist in Deutschland längst als Sänger, Moderator und Entertainer etabliert. Doch nun hat er eine neue Facette seiner Karriere enthüllt: Er läuft als Model über die Laufstege der internationalen Modewelt. Bei der Mailänder Fashion Week präsentierte er jetzt erstmals für das Traditionslabel BOSS die neue Frühlings- und Sommerkollektion.
Begleitet wurde er dabei von seiner Ehefrau Jana Ina Zarrella (48), die ihren Mann aus der ersten Reihe unterstützte. Mit dabei: hochkarätige Gäste wie Boris Becker (57) und natürlich Fußball-Ikone David Beckham (50), der Zarrella sogar persönlich lobte.
Unterstützung aus der ersten Reihe
Während Giovanni selbstbewusst über den Catwalk schritt, beobachtete Jana Ina das Debüt mit stolzem Blick. „Ich bin sehr stolz auf ihn, er hat das richtig gut gemacht“, verriet sie nach der Show. Und auch aus prominentem Munde kam Anerkennung: David Beckham begrüßte das Ehepaar herzlich und ließ durchblicken, dass er Zarrellas Auftritt stark fand.
Damit reiht sich Giovanni Zarrella in eine Reihe großer Namen ein, die mit BOSS verbunden sind – darunter eben Beckham oder auch Hollywood-Star Bradley Cooper (50). Für Zarrella ein Meilenstein, der weit über Mode hinausreicht.
Ein Kreis schließt sich
Die Partnerschaft mit BOSS hat für Giovanni auch eine persönliche Bedeutung. Vor rund 25 Jahren arbeitete er selbst in Metzingen bei dem Modeunternehmen, lange bevor seine Musikkarriere mit der Popband Bro’Sis Fahrt aufnahm. Damals hatte ihn die Firma sogar freigestellt, damit er zum Casting erscheinen konnte. Nun, Jahrzehnte später, steht er als Aushängeschild der Marke auf der Bühne der Modewelt – ein bemerkenswerter Karrierebogen.
Zarrella selbst beschreibt die Zusammenarbeit als „große Ehre“: Teil der BOSS-Familie zu sein, zusammen mit Weltstars wie Beckham, sei für ihn ein Traum, der in seiner „zweiten Heimat Italien“ Realität geworden sei.