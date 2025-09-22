Giovanni Zarrella: Rührende Beichte! Sein Herz schlägt Purzelbäume
Nach gesundheitlichen Problemen gibt Giovanni jetzt wieder Gas! Wer ihm dabei Kraft gibt? Wir werfen einen Blick ins Familienalbum …
Giovanni Zarrella hat neue Kraft geschöpft.
© IMAGO / Bildagentur Monn
Wenn Giovanni Zarrella (47) auf der Bühne steht, bringt er Millionen Herzen zum Schmelzen. Doch was er am meisten braucht, ist nicht der Applaus – sondern der Rückhalt seiner Familie!
Mit voller Power, Elan und jeder Menge Herzblut startete Giovanni Zarrella nicht nur seine jüngste große Samstagabendshow, sondern gleich am nächsten Tag auch in seine neue Tournee. Keine Verschnaufpause, kein Durchatmen, kein Zurücklehnen – typisch Giovanni eben. Immer Vollgas, immer mit ganzem Herzen. Doch was viele nicht sehen: Hinter dem Entertainer, der Millionen Menschen mit seiner Musik berührt, steht ein Team, das stärker ist als jede Crew – seine Familie. Ehefrau Jana Ina, Mama Clementina, Papa Bruno, Schwester Maria und Bruder Stefano – sie alle begleiten ihn, wo immer sie können.
Giovannis Familie schenkt ihm Kraft
Auf der Bühne, backstage, im Tourbus. Sie sind nicht nur Fans, sie sind seine Kraftquelle. In der Show durfte Papa Bruno sogar kurz selbst auf die Bühne – ein bewegender Moment, der zeigt, wie stolz diese Familie ist. Auf Instagram teilte Giovanni später ein Foto mit seinen Eltern – innig, warm, echt. Dazu schrieb er: „Die Besten, Vorbilder, Helden. Ihr seid meine Inspiration.“ Worte, die mehr sagen als jeder Show-Applaus.
Er sagte einmal: „Zum Glück gibt es zwei Konstanten in meinem Leben: die Musik und meine Familie. Zwei Dinge, ohne die ich nicht leben könnte und die ich brauche wie die Luft zum Atmen.“ Genau dieses Gefühl trägt Giovanni durch lange Nächte, harte Tourpläne und stressige Produktionen.
Er hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen
Gerade jetzt scheint dieser familiäre Rückhalt besonders wichtig. Denn allzu lange ist es nicht her, dass der Entertainer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte. Wegen Nierensteinen musste er vor einer seiner letzten Shows ins Krankenhaus. Proben wurden abgebrochen, alles stand auf der Kippe. Und auch wenn er sich wieder erholt hat, bleibt die Sorge. Seine Liebsten wachen jetzt vielleicht noch ein bisschen aufmerksamer über ihn, achten darauf, dass der Familienvater sich nicht übernimmt.
Bruder Stefano, selbst erfolgreicher TV-Koch, spricht offen über das besondere Band der beiden: „Mein Bruder ist mein Vorbild und mein Mentor. Wir sprechen jeden Tag“, verriet er uns im Interview. Auch wenn sie in unterschiedlichen Medienwelten zu Hause sind, ist der Austausch eng. „Wir reden über seine Projekte und über meine. Er gibt mir viele Tipps“, sagt Stefano – und lacht bei der Vorstellung, eines Tages eine Show gemeinsam zu machen. „Eigentlich müsste es eine Show geben, in der es coole Musik von meinem Bruder und leckeres Essen von mir gibt. Brüder halten immer zusammen – mal sehen, was die Zukunft bringt!“ Und genau das spürt man auch bei Giovanni: Denn wenn die Familie dabei ist, dann wird aus einem Showabend etwas viel Größeres. Dann wird ein Tourstart nicht nur zum Auftakt für Lieder, sondern zum Heimspiel fürs Herz!
