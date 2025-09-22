Bruder Stefano, selbst erfolgreicher TV-Koch, spricht offen über das besondere Band der beiden: „Mein Bruder ist mein Vorbild und mein Mentor. Wir sprechen jeden Tag“, verriet er uns im Interview. Auch wenn sie in unterschiedlichen Medienwelten zu Hause sind, ist der Austausch eng. „Wir reden über seine Projekte und über meine. Er gibt mir viele Tipps“, sagt Stefano – und lacht bei der Vorstellung, eines Tages eine Show gemeinsam zu machen. „Eigentlich müsste es eine Show geben, in der es coole Musik von meinem Bruder und leckeres Essen von mir gibt. Brüder halten immer zusammen – mal sehen, was die Zukunft bringt!“ Und genau das spürt man auch bei Giovanni: Denn wenn die Familie dabei ist, dann wird aus einem Showabend etwas viel Größeres. Dann wird ein Tourstart nicht nur zum Auftakt für Lieder, sondern zum Heimspiel fürs Herz!