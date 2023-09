Giovanni Zarrella: Sieg über seinen Rivalen Florian Silbereisen!

Er hat es geschafft. Giovanni Zarrella schnappte sich die große Jubiläumsshow "50 Jahre Roland Kaiser". Damit stellte er seinen Freund Florian Silbereisen aufs Abstellgleis. Wieder einmal! Von wegen: "Wir sind Kumpel und keine Konkurrenten!" Im Duell der Schlager-Showmaster ein klarer Sieg des Italo-Schmusesängers über seinen Rivalen.

Doch der neue Coup von Giovanni dürfte nicht nur auf Begeisterung stoßen. Denn aufgezeichnet wird die Show Mitte Dezember in der Baden-Arena in Offenburg – also in der Vorweihnachtszeit! Die Tage, die eigentlich der Familie gehören. Was wohl Giovannis Frau Jana Ina – sie hat auch noch am 12.12. Geburtstag – dazu sagt? Und wie finden seine Kinder es, dass Papa arbeiten muss, obwohl sie lieber mit ihm Geschenke kaufen würden?