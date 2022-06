Giovanni Zarrella: Stefan Mross hat sein Glück zerstört

Auch wenn der Mann von Jana Ina Zarrella auf eine große Fanbase blicken kann, hat er bei der Anhängerschaft von Stefan Mross definitiv keinen Stein im Brett. So wettern diese nämlich via "Social Media" über den jüngsten Auftritt von Giovanni in bei "Immer wieder sonntags": "Giovanni Zarella oder die spannende Frage ... Welchen Song covert er heute kaputt?" sowie "Zarrella, verschwinde!!!!!!!!" Autsch! Definitiv heftige Worte, sie so an Giovanni nicht spurlos vorüber gehen! Was der Sänger wohl über diese Anfeindungen denkt? Bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass er sie sich nicht all zu sehr zu Herzen nimmt! Widersacher gibt es schließlich immer!