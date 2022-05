Giovanni Zarrella: Diese Frau lässt sein Herz jetzt höher schlagen

Bei "Die Gartenparty der Stars" geriet Giovanni Zarrella jetzt in Plauderlaune und sprach darüber, dass er und seine Geschwister am Muttertag alles gegeben haben, um der Mama ein paar unvergessliche Stunden zu bescheren! So offenbart er: "Bei uns versuchen wir zumindest am Muttertag, meiner Mama alles abzunehmen. Weil meine Mama ist ein Mensch, der sich unglaublich gerne um alle kümmert, die sagt, dass sie nie überlastet oder ausgelastet ist." Er ergänzt: "Sie will uns immer entgegenkommen und uns, ihren Kindern und auch natürlich den Enkelkindern, immer eine schöne Zeit bereiten. Und zumindest am Muttertag muss sie uns erlauben, dass wir alles für sie tun. Das ist das mindeste." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Giovannis Mama lässt das Herz des Schlagerstarts definitiv höher schlagen und er möchte sich zumindest einmal im Jahr dafür revanchieren. Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt!